Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: "Ballerina sovranista... Anzi no, solo sovranista"

Heather Parisi dà della "ballerina sovranista" a Lorella Cuccarini e la storica "guerra fredda" tra le due, che ha le sue origini negli anni Novanta, si riaccende con un tweet al vetriolo. La showgirl americana è intervenuta sui social per commentare l'intervista della collega al settimanale "Oggi", in cui la sua "nemicaamatissima" aveva parlato, tra le altre cose, del blocco dei flussi migratori definendolo "sacrosanto" e dichiarandosi "la più sovranista degli italiani"...

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo

L'intervista e la svolta filo governativa della Cuccarini avevano già suscitato parecchi commenti e critiche, al punto che in molti l'avevano definita ironicamente la “ballerina sovranista”.

Heather Parisi ha aggiunto un po' di veleno personale alla polemica. Le posizioni filogovernative e sovraniste della Cuccarini del resto, alla signora Parisi, non sono mai piaciute e pur senza nominarla, nel suo tweet al vetriolo, non glielo manda certo a dire, e, con un affondo davvero pungente scrive: "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste", scrive lanciando l'hashtag provocatorio #sovranismo.

Ora bisognerà aspettare la risposta.