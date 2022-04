Guerra, Francesco Vecchi a Nicolai Lilin: "Avevamo i morti di Covid in casa, scusate se non ci siamo occupati del Donbass"

Botta e risposta a

"Mattino Cinque News"

Nicolai Lilin

Francesco Vecchi

tra lo scrittore russoe il conduttore della trasmissione di Canale 5. Lo scrittore ha commentato uno spot diffuso dall'Ucraina per ricevere donazioni in cui spuntava un sole nero, di matrice neonazista. Per Lilin: "Noi e voi abbiamo due memorie storiche differenti - ha esordito lo scrittore - qui in Occidente, non vi interessa niente del neonazismo. Anzi, lo aiutate. Quando un esercito regolare arruola neonazisti è un crimine".

Parole, quelle di Lilin, che hanno scaldato il conduttore: "Ora che mi si venga a dire che negli ultimi due anni non ci siamo occupati abbastanza del Donbass quando abbiamo avuto i morti di Covid in casa non lo accetto - ha sbottato

Vecchi

- scusate se non ci siamo occupati del Donbass. Quello che abbiamo in questo momento è un paese invaso e un paese invasore".