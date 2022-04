Kiev a Mosca: "Sessione speciale di negoziati a Mariupol" | Dalla città evacuati alcuni civili con i bus

Cinquantasettesimo giorno di guerra in Ucraina.

Continua l'assedio russo all'acciaieria Azovstal di Mariupol . Nonostante sia scaduto l'ultimatum di Mosca, gli ultimi soldati ucraini non si arrendono. Dalla città martoriata evacuati alcuni civili con i bus, ma secondo Zelensky ci sarebbero 120mila persone. Per Kiev, infatti, il corridoio umanitario da Mariupol non ha funzionato. Il leader ucraino ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: i due hanno discusso il sostegno dell'Ue all'Ucraina. Gli Usa annunciano contro la Russia un nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono anche l'oligarca russo Konstantin Malofeyev e la società di criptovalute Bitrivier, con base in Russia.