Guarda come si è trasformato Jason Lewis, il biondo amante di Samantha in "Sex and the City"

Barba incolta, baffetti e capelli corti, Jason Lewis, il rubacuori di "Sex and the City" riappare sulla TV australiana a "The Morning Show". Ed è quasi irriconoscibile. Sono passati vent'anni e un lungo periodo di lockdown a causa del coronavirus, dal suo indimenticabile spogliarello in uno degli episodi dell'iconica serie e l'attore, 49 anni ha detto addio ai lunghi capelli biondi e mossi e al viso d'angelo di allora...

Nel ruolo del sexy modello Smith Jerrod, fidanzato di Samantha Jones (interpretata da Kim Cattrall) in "Sex and the City", Jason Lewis raggiunse il picco del suo successo facendosi conoscere dal grande pubblico.

Iconica, in uno degli episodi della serie, l'audace scena in cui si spoglia nudo per una pubblicità davanti ad un folto pubblico, che comprendeva anche Samantha: "Non è stata una scena facile, abbiamo dovuto girarla più volte...", dice James a "The Morning Show", dove racconta anche della sua associazione di beneficenza con "Best Buddies".

Dopo "Sex and the City", Jason, che nel 1997, ben prima del telefilm targato HBO, ebbe anche un cameo nel popolare "Beverly Hills 90210", si è unito al cast di "Streghe" nel ruolo di Dex Lawson, un potenziale amore per Phoebe.

Ha partecipato a sette episodi del telefilm "Brothers & Sisters", dove interpreta un attore gay che non vuole rivelare la sua omosessualità. È stato fidanzato dal 2004 al 2006 con l'attrice Rosario Dawson e nel 2007 ha ottenuto una parte nei film "Mr. Brooks e Bobby Z" e "il signore della droga".

Dopo aver preso parte alla fiction italiana "Mogli a pezzi" con Giuliana De Sio e Manuela Arcuri, è tornato a vestire i panni di Smith nel film "Sex and the City" (2008) e nel sequel "Sex and the City 2" , entrambi tratti dall'omonima serie tv.

Sul motivo per cui la gente vada ancora pazza per "Sex and The City" Lewis non ha dubbi: "Ha a che fare con la parola con cui inizia il titolo della serie: "Sex".

