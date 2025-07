Insultata per un abito scollata sui social, la fisica Greison: "Sono una donna libera"

Greison si è sfogata sul sessismo ricevuto: "Non mi sono mai giustificata in queste risposte, ho creato un binario laterale con l'ironia - ha detto ancora a Dario Maltese -. Mi sono stancata di stare un po' zitta, perché i buoni stanno sempre zitti. L'aereo era in ritardo e mi sono divertita a rispondere. In realtà chi parla di fisica è autorevole solo se è uomo, è sempre stato così, o ci si avvicina agli uomini per aspetto o abbigliamento o non si è ritenuti autorevoli".