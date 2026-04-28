"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della puntata del 28 aprile

Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



È arrivato il ciclone stellare: l'ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, stasera il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia.



Il "mistero" di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l'attenzione. Stasera il confronto.