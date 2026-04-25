"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 24 aprile
Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione
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La dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti in nomination e a rischio eliminazione.
Durante l'appuntamento in onda venerdì 24 aprile in prima serata su Canale 5, il primo concorrente a finire in nomination è Marco Berry, uscito sconfitto dal precedente televoto con Alessandra Mussolini. Al celebre illusionista, poco più tardi si aggiunge anche Paola Caruso.
La showgirl aveva perso il televoto della scorsa puntata ed era successivamente stata isolata nel monolocale, facendo così credere agli altri concorrenti che avesse lasciato il reality in maniera definitiva.
"Paola non è stata eliminata, ma come Marco Berry è candidata alla prossima eliminazione", spiega Ilary Blasi, annunciando il ritorno di Paola Caruso in salone.
Attraverso una catena di salvataggio avviata da Paola Caruso, Raul Dumitras riceve l'immunità.
Tutti i concorrenti, a eccezione dei due già in nomination che votano in Confessionale, sono quindi convocati in Mistery per le nomination palesi. Alcuni di loro, però, possono godere di un vantaggio: la squadra capitanata da Antonella Elia, vincitrice della battaglia dei talenti, può nominare due persone.
Al termine delle nomination i più votati sono Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, che vanno così ad aggiungersi a Marco Berry e Paola Caruso. Sarà ora il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione.