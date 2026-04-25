"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 24 aprile

La showgirl aveva perso il televoto della scorsa puntata ed era successivamente stata isolata nel monolocale, facendo così credere agli altri concorrenti che avesse lasciato il reality in maniera definitiva.

"Paola non è stata eliminata, ma come Marco Berry è candidata alla prossima eliminazione", spiega Ilary Blasi, annunciando il ritorno di Paola Caruso in salone.