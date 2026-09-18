"Grande Fratello Vip", Giancarlo Danto su Valeria Marini: "Quando è venuta l’anno scorso, mi ha lasciato le chiavi di casa per controllare i gatti"

Il racconto parte da un episodio che dice molto sulla confidenza tra i due. "Quando è venuta qui l'anno scorso, mi ha lasciato le chiavi di casa per controllare i gatti", spiega il personal trainer e influencer a Giulia Provvedi, rivendicando un rapporto che definisce di amicizia autentica e non di semplice conoscenza mondana. La custodia degli animali, però, non è filata del tutto liscia: "Mi sono dimenticato di pettinare uno dei due e quando lei è uscita abbiamo dovuto raderlo perché gli si erano formati i nodi".