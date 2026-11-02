"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quindicesima puntata

Jonathan Kashanian sotto accusa: la scelta di non salvare il suo amico Alessandro Varsi nella catena per il televoto eliminatorio ha scosso i coinquilini. Una mossa subdola come dice qualcuno o solo l'imbarazzo di dover scegliere tra più amici a rischio? Stasera dovrà difendere la sua verità.



La "crisi" di Valeria Marini le scatena contro l'intera Casa: c'è chi pensa che sia gelosa di Alex Belli chi, invece, che non accetti l'idea di Marina La Rosa in finale. La diva stellare piange, incassa e si rialza. Proprio con Marina è scontro totale: Giancarlo Danto è in lacrime per i giudizi di Marina contro di lui. Valeria va in protezione dell’amico e Marina l'attacca. Stasera il faccia a faccia stellare sarà inevitabile.



Due donne entreranno in casa: Delia Durán per sostenere il suo Alex nel momento di maggiore difficoltà e la signora Donatella che potrà invece riabbracciare suo figlio Alessandro Roncaccia e incontrare anche Piera Meloni per dire la sua su questa coppia nata nella Casa.