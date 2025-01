"Grande Fratello", Bernardo Cherubini parla del fratello Jovanotti: "Non diventare famoso mi ha fatto sentire inutile"

Bernardo parla anche del rapporto con la sua ex fidanzata Tiziana. La donna gli ha salvato la vita non solo per l'amore che gli ha offerto, ma proprio nel vero senso della parola. L'inquilino, infatti, racconta che in Sri Lanka uno tsunami stava travolgendo entrambi e lei l'ha sorretto in modo che non venisse spazzato via. All'improvviso, mentre Bernardo viene temporaneamente freezato, entra proprio la sua ex. "Non piangere, sono qui per portare un sorriso a me, a te e a tutte le persone che sono nella Casa. Sei una persona meravigliosa, smettila di pensare di avere colpe che non hai. Ok? Sei tanto bello e mi piace vederti così", esordisce con dolcezza Tiziana. E aggiunge: "Stai facendo un bellissimo percorso, secondo me. Ci vuole un po' di tempo per conoscere questo orso buono". Il freeze termina e i due si abbracciano intensamente. Torneranno insieme dopo l'esperienza del "Grande Fratello"?