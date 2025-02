"Grande Fratello", Javier dopo il bacio con Helena: "Voglio vivere questa cosa con lei"

La magia descritta da Helena si scontra, però, con le perplessità di diversi concorrenti, emerse dall'improvviso cambio di posizione di Javier. Se fino a poche settimane prima l'atleta si dimostrava frenato, oggi sembra essere più deciso nelle sue azioni. "Ho sempre cercato di proteggere tutte le ragazze con le quali sono stato, motivo per il quale mi sentivo molto tranquillo anche con Zeudi. Helena invece è il contrario, è una leonessa e in questo non mi sentivo a mio agio - ha precisato, dicendo di essersi sentito più volte protetto e difeso dalla modella -. Mi faceva stare in una zona che non era quella di comfort ma venivo solo corteggiato, cosa che non avevo mai vissuto fuori. Non volevo ammettere a me stesso che il problema ero io, sono sempre stato io. E adesso mi sento estremamente tranquillo".