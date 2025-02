"Grande Fratello", Javier Martinez sul rapporto con Helena Prestes: "Non siamo solo amici"

Per questo, Alfonso Signorini chiede ai due concorrenti di avere un nuovo confronto davanti le telecamere. A fare il primo passo è stato l'argentino. Javier, infatti, ammette: "Devo smettere di dire che tra me e lei non c'è nulla e che siamo soltanto molto amici - ha dichiarato Martinez -, lei stravede per me e non posso non rendermene conto". Tuttavia, nella mente di Javier alberga una grande confusione che lo frena. "Vorrei darvi altre risposte - spiega in risposta alle critiche di chi vede nella loro storia una strategia per andare avanti -, la verità è che queste risposte non ce le ho nemmeno io. L'unica cosa che so è che non ce la faccio a stare lontano da Helena, sto pensando anche a me in questo momento".