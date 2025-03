"Grande Fratello", eliminata Stefania Orlando: cinque in nomination

Entrata poco prima di Natale nella Casa (era il 16 dicembre 2024, ndr), Stefania Orlando è riuscita a imporsi in poco tempo come una delle concorrenti intorno a cui hanno ruotato diverse dinamica all'interno della Casa: dal suo intenso legame con Iago Garcia, fino all'amicizia con Helena Prestes. Non sono mancati però anche i momenti burrascosi nel corso degli ultimi tre mesi vissuti tra gli inquilini, come lo scontro continuo con Shaila Gatta e l'ultimo confronto in studio con Beatrice Luzzi.