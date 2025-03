"Grande Fratello", Helena Prestes: "Mandavo soldi alla mia famiglia fino a quando mi sono innamorata"

La modella ha poi parlato del ruolo centrale che ha avuto nella sua infanzia la madre, che è riuscita a non farle sentire la mancanza del padre. Fin da giovanissima la ragazza ha aiutato la famiglia con i suoi primi lavori: "Mandavo i soldi alla mia famiglia per aiutarli - ha detto la modella -. Non avevamo molto, spesso ci reglavano da mangiare. Poi mi sono innamorata e ho non li ho mandati più", ha spiegato. Prestes, infatti, ha sottolineato come il suo desiderio di voler costruire una famiglia sua l'abbia spinta di voler investire tempo e denaro per la sua vita. Un momento molto imporante della sua vita perché l'ha portata a chiudere i rapporti con la madre.