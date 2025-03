"Grande Fratello": un eliminato e cinque in nomination

La trentasettesima puntata del "Grande Fratello" è stata come sempre ricca di emozioni e di momenti inaspettati. Shaila Gatta ha parlato di un rapporto tossico con un suo ex ragazzo, mentre Mariavittoria Minghetti si è aperta con il pubblico parlando della bulimia. Per quanto riguarda l'eliminazione, invece, il pubblico da casa ha chiesto a Federico Chimirri di abbandonare il reality show. Infine, cinque concorrenti sono finite in nomination e il pubblico sceglierà una di loro da mandare in finale.