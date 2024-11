"Grande Fratello", nessun eliminato e cinque concorrenti in nomination

Nella tredicesima puntata del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5, nessun concorrente ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia. Nelle scorse puntate Iago Garcia, Michael Castorino e Clarissa Burt erano stati eliminati dal pubblico. Ora sono cinque gli inquilini finiti in nomination. Solo il pubblico, attraverso il televoto, potrà decidere chi salvare.