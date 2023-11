"Grande Fratello", Vittorio riceve la sorpresa della madre: "Sii sempre orgoglioso dei tuoi risultati"

Le parole di mamma Anna - "Non ero ancora venuta, perché abbiamo rispettato il tuo desiderio di fare questa esperienza da solo. Vuoi fare sempre tutto in autonomia e noi abbiamo rispettato questa tua volontà assoluta di non chiedere mai aiuto. Sei sempre stato così. Hai fatto tante cose, devi essere fiero dei tuoi risultati sempre raggiunti con la tua serietà, il tuo coraggio e la tua determinazione, verso i tuoi obiettivi". La madre di Vittorio sente che il figlio ha bisogno del suo sostegno dopo il piccolo periodo di crisi vissuto nella Casa. "Noi vorremmo che tu affrontassi con più serenità questo momento e soprattutto che tu abbia più fiducia in te stesso perché hai un sacco di lati positivi che fai fatica a tirare fuori", dichiara Anna.

La reazione di Vittorio - Felicissimo per la visita a sorpresa della mamma prova a rassicurarla. "Io sto benissimo, ogni giorno scopro cose nuove, imparo cose nuove. I ragazzi sono davvero stupendi e non mi sembra reale che tu adesso sia qui in questo posto", dichiara emozionato Vittorio.