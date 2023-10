"Grande Fratello", Grecia Colmenares riabbraccia il figlio Gianfranco

"Presto staremo insieme, sono orgoglioso di te. Continua a fare quello che stai facendo e non permettere alle persone di remarti contro, continua così come sei", scrive in una lettera il figlio di Grecia che poi lascia la stanza del super led e rientra in casa. Dopo poco, però, l'attrice si accorge che ad attenderla non c'è nessuno. È in quel momento che scatta il freeze e Grecia capisce che qualcuno sta per entrare per lei nella Casa. È suo figlio Gianfranco che subito la raggiunge per baciarla.

"Ti voglio bene, non potevo mancare e ho fatto il possibile per essere qui. È incredibile quello che sta accadendo", dice Gianfranco che abbraccia forte la madre ormai in lacrime per la gioia. "Ti amo, ti amo, ti amo", urla Grecia che non sta nella pelle e che non si aspettava la visita del figlio. Gianfranco poi parla di sua madre e ad Alfonso Signorini spiega com'è stato crescere con Grecia come mamma che negli anni '80 e '90 è stata la protagonista di telenovelas di grande successo. "È famosa, ma abbiamo condotto una vita normale: andavamo a fare la spesa al supermercato, cenavamo insieme. Sono molto felice di essere qui - aggiunge Gianfranco - so che non è facile convivere con così tante persone, ma sono orgogliosissimo di lei", conclude.