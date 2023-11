"Grande Fratello", ecco due nuovi concorrenti: Sara Ricci e Marco Maddaloni

Sara Ricci e Marco Maddaloni sono due nuovi concorrenti del "Grande Fratello". I due nuovi inquilini sono entrati nella Casa più spiata d'Italia nella ventunesima puntata andata in onda lunedì 20 novembre. Sara e Marco si sono presentati ai loro nuovi compagni tra risate e abbracci. Attrice di esperienza, Sara Ricci ha partecipato anche alla celebre soap "Vivere", dove ebbe modo di lavorare con Beatrice Luzzi. "È la persona più simpatica del mondo - commenta Luzzi -. Sara è un mito!".

Sara Ricci: anni, lavoro, vita privata

Nata a Roma il 27 novembre 1968, Sara Ricci dai 14 ai 21 anni studia danza, poi recitazione presso la scuola teatrale La scaletta. Comincia a recitare in spettacoli teatrali d'avanguardia come Le notti bianche e L'uomo che scopre la verità, poi passa al teatro classico come la tragedia di Euripide Le troiane. Ricci appare anche al cinema, dove partecipa a film come Al di là delle nuvole, Cosa c'entra l'amore e Fratelli coltelli. Ottiene la fama grazie a Canale 5 che la lancia nella soap Vivere, dove è protagonista con il ruolo di Adriana Gherardi, interpretato dal 1999 al 2002 e poi dal 2004 al 2007. Della sua vita privata sappiamo che è attualmente single dopo essere stata fidanzata con il conduttore Beppe Convertini e con l'attore Alessandro Preziosi. Subito dopo aver varcato la porta rossa ha dichiarato di avere un debole per gli uomini più giovani.

Tre settimane prima di entrare nella Casa, Sara Ricci aveva dichiarato che non avrebbe mai partecipato al reality: "Sono molto dicotomica", si giustifica la nuova concorrente poco prima di varcare la porta rossa.