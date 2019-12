Quando Marco Maddaloni ha vinto "L'Isola dei Famosi" 

Lo scorso 2 aprile, Marco Maddaloni con il 61% dei voti ha vinto la 14esima edizione de "L'Isola dei Famosi". Il judoka ha battuto nell'ultimo televoto Marina La Rosa durante la serata finale del reality presentato da Alessia Marcuzzi.

Già vincitore di Pechino Express nel 2013, Maddaloni si è aggiudicato il titolo dopo aver sopportato la fame e soprattutto le dispute che hanno caratterizzato i mesi trascorsi in Honduras. Poco prima della proclamazione, il judoka ha stupito tutti con la proposta di matrimonio, in diretta, alla compagna Romina Giamminelli: "Quest'anno facciamo 10 anni di fidanzamento e quel giorno sarei felice di far vedere ai suoi genitori lei in abito bianco", ha detto il campione porgendo alla sua donna un anello creato con il cocco dell'Isola.

A distanza di mesi da quell'annuncio il matrimonio sembrava dovesse naufragare e, invece, il 22 settembre scorso Marco e Romina hanno detto sì in una chiesa in Campania, in provincia di Caserta.