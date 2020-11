"Grande Fratello Vip", Zorzi furioso con Oppini e la Orlando

LEGGI ANCHE>

Nel dopo puntata del "Grande Fratello Vip" la Salemi scatenata contro la Gregoraci

"Io mollo", ha detto Francesco. Ma Tommaso non l'ha presa bene, considera questa decisione come un tradimento. Ne parla con Stefania ma la showgirl difende Oppini: "Se tu avessi un fidanzato la fuori, cosa faresti? Ci penseresti un attimo". Ma Tommaso la accusa di stare sempre dalla sua parte: "E a me chi ci pensa?. E scappa nell'altra stanza per dormire nel letto di Elisabetta.

Maria Teresa intanto scoppia in lacrime: "Sono stata mezz’ora fuori a gelarmi per farlo ridere, lui non pensa agli altri". Stefania e Tommaso corrono immediatamente a consolarla. "Sono andato a dormire di là perché sono arrabbiato con Francesco non con te”, si giustifica Tommaso che se la prende soprattutto con Stefania.

La Orlando perde le staffe: "Ma Stefania cosa? Non ci sei solo tu qua dentro. Abbiamo avuto tutti la tranvata, questa cosa riguarda tutti! Scusa se ti ho voluto sempre bene!". L'influencer però non vuole più discutere e si allontana...

