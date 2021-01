"Grande Fratello Vip", Zorzi contro Giulia: scoppia la lite per i baci con Pierpaolo

Gli animi si scaldano nella Casa del " Grande Fratello Vip " e il 2021 ha già la prima lite tra gli inquilini. I protagonisti sono Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ; a scatenare la bagarre i baci appassionati che l'influencer ha scambiato con Pierpaolo Pretelli durante la notte di Capodanno. "Io non l'avrei fatto, non fa parte del mio gusto" è la critica del ragazzo, che giudica inopportune le effusioni. "Non hai tatto", ribatte lei.

La troppa passione manifestata durante la diretta dalla Salemi e Pretelli non è piaciuta a Zorzi, che non tiene per sé le sue opinioni. "C'è un decoro!" dice alla sua amica. Il gesto gli è sembrato alquanto sforzato e poco spontaneo, inoltre secondo lui la ragazza non può lamentarsi se questa relazione, vissuta in modo così acceso, scatena reazioni all'esterno della Casa. "Le raccomandazioni sono facili da fare, ma anch'io ho un cuore", risponde Giulia ferita da quelle parola, poi gli spiega anche che da un amico si aspetta un discorso articolato e complesso, e non delle battutine.

Alla fine la Salemi ammette di essersi lasciata andare senza freni, spiegando di non riuscire a trovare un fidanzato fuori dalla Casa. Lì dentro, invece, ha trovato un ragazzo che le piace, nonostante si fosse ripromessa di non ripetere quanto già avvenuto in passato con Francesco Monte. Alla fine però capisce il discorso di Zorzi: "Dovrò filtrarmi" si ripromette.

