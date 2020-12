"Grande Fratello Vip 5": Giulia e Pierpaolo frenati dai dubbi, tra ragione e passione

Gli eventi degli ultimi giorni, compreso i baci scambiati sotto il vischio, nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno smosso qualcosa nel rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli . E' evidente che entrambi sarebbero tentati dal lasciarsi andare ma la ragione dice di frenare. Giulia ha paura di poter soffrire come in passato, mentre Pierpaolo ha alcuni legami affettivi che non lo lasciano tranquillo.

I due si confrontano a tarda notte. Giulia si domanda come potrebbe reagire l'amico durante la diretta di lunedì sera di fronte ad alcune punzecchiature dallo studio. "Non ti devi preoccupare - le dice lui, io con te non sono mai cambiato". "Ma tu hai sempre dei momenti giù dopo la puntata - ribatte la ragazza -, in sette giorni guarda come sono cambiate le cose".

Quando Pierpaolo le assicura che per lui lei non sarà mai un ripiego, Giulia lo punge sul vivo: "Ma tu ti senti emotivamente libero?" gli chiede e lui ammette che in effetti non è così, ma la cosa vale per entrambi: "Siamo entrambi frenati e solo con il tempo sapremo cosa succederà, senza affrettare nulla". La Salemi ha paura di rovinare quello che per lei è un rapporto semplice e limpido, mentre Pretelli ammette che quando sta con lei riesce a mettere da parte tutti i suoi pensieri.

Andando avanti con le confidenze Giulia ammette di volersi tutelare per non rivivere una situazione simile alla sua prima esperienza al reality, quando imbastì la relazione con Francesco Monte poi naufragata. D'altro canto Pierpaolo riconosce di voler affrontare la nuova conoscenza solo se sicuro dei suoi sentimenti. "Io ho paura ma è diversa dalla tua, tu sei condizionato dal pensiero di altre due donne" esclama Giulia con voce leggera mentre Pierpaolo tenta di rassicurarla: "Mi è scattato qualcosa e per tutelarti devo capire se verso la madre di mio figlio ho solo affetto o qualcosa di più".