"Grande Fratello Vip 5", Pierpaolo e Giulia si abbandonano alla passione

Se a Natale avevano fatto le prove generali sotto il vischio, adesso Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio. Nella casa del " Grande Fratello Vip 5 " si può dire che sia nata la prima coppia ufficiale. I due infatti, durante un bagno in piscina., lasciati soli dai compagni, si lasciano andare a baci appassionati e carezze per una buona mezz'ora, abbandonando tutti i i dubbi che li avevano frenati fin qui.

Anche in questo caso l'avvicinamento è stato circostanziato e per piccoli passi. Dopo che Maria Teresa e gli altri, capito come stava evolvendo la situazione, hanno deciso di andarsene, la coppia ha iniziato qualche piccola schermaglia. E se Pierpaolo chiede a Giulia cosa stia pensando, lei afferma di essere “combattuta tra l’istinto e la testa”. Appare ormai evidente che l'unica a mettere un freno sia la ragazza, mentre Pretelli ha dissipato qualunque dubbio. Ma di fronta ai primi baci sul collo anche Giulia stenta a far finta di nulla.

In apparenza sembrerebbe tutto fermarsi qui, come avvenuto fino a oggi, ma improvvisamente Pretelli azzarda un fugace bacio sulle labbra e Giulia, invece di svicolare, risponde con trasporto. Bacio breve sì, ma appassionato. Dopodiché i due restano in acqua da soli per circa mezz'ora, fino a quando il freddo non li costringe a rientrare.

Un Santo Stefano movimentato dentro la casa del Grande Fratello Vip, tra sfilate in costume da bagno, Dayane in posa come la Venere del Botticelli e tanti baci sotto il vischio

