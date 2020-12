"Grande Fratello Vip": Dayane si scusa con Andrea dopo le dichiarazioni su Natalia

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 5 ", Andrea è rimasto spiazzato dalle dichiarazioni di Dayane , che hanno messo in dubbio la fedeltà della sua ragazza Natalia, Dopo gli attacchi dei coinquilini e la sofferenza percepita di Zelletta, la modella è stata assalita dai sensi di colpa. "Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, so quello che pensi, che magari avrei potuto dirtelo prima, ma sai che io ho lasciato la mia bambina da sola a Natale e non volevo che nessuno rovinasse questo momento", ammette Dayane in lacrime.

Andrea ha accettato di buon grado la richiesta di Dayane per un chiarimento faccia a faccia e appare molto comprensivo nei confronti della modella dopo le sue scuse: “Capisco il tuo stato d’animo e sento che ti sei pentita per questa leggerezza. Non penso che sei una persona cattiva".

Dayane tenta di spiegargli il suo punto di vista: “Magari ci sono molto persone che sarebbero felici di saperlo". Ma Andrea non è del suo stesso parere: "Su una certezza potrei capirlo, ma su un chiacchiericcio non so che fare, ieri è stata come una doccia fredda. Ma sono cose che affronterò quando uscirò, mi fido ciecamente della mia ragazza. Non penso che tu abbia agito con cattiveria, vedo il tuo stato d’animo e ti perdono".

