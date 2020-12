"Grande Fratello Vip 5", Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia

Rosalinda ribadisce di essersi sottoposta a troppi compromessi per l'amica: “Adesso basta! Penserò solo a me stessa”, lamentando la mancanza di rispetto della brasiliana. Il motivo della delusione? L'attrice confida di essere priva di energie: “Dayane ha perfino detto che voglio stare con lei, per non restare sola".

Rosalinda ricorda poi come abbia sempre difeso l'amica e come ricompensa essere stata male a causa delle continue discussioni di cui era protagonista. Ed è poi fermamente convinta che ora che è maturata non è più condizionabile, per questo non è più gradita all'ex amica.

Da un'altra parte della Casa tocca a Dayane a far valere i propri motivi: oltre a ribadire di non credere alla storia tra i due innamorati, la ragazza annuncia di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Rosalinda sia nella gestione delle lite con Mario che nel rapporto con Sonia, la cui uscita le ha fatto molto male.

"Io non sono la mamma di Rosalinda! Accanto a lei mi sento debole. Ho bisogno di persone che amano la vita, non come lei che deve ancora risolvere tante cose", che sottolinea il motivo del suo allontanamento, ricordando come la gelosia di Rosalinda per Sonia le abbia rovinato tante giornate.



LITIGIO TRA DAYANE E GIULIA - In un dialogo con Giulia, La modella ammette di non capire il percorso fatto dalla sua ex amica: ciò che ha fatto a Sonia non è stata una cosa coerente con il suo carattere spesso generoso. La Salermi obietta alla brasiliana di essere stata accanto a Rosalinda per una settimana e di averne visto il dolore.





A questo punto la lite si sposta sulle tensioni tra l'influencer e la brasiliana. "Hai fatto la stessa cosa con me!", esclama Giulia. E Dayane perentoria: "Mi sono rotta dei tuoi sorrisi perché devi mostrare che sei sempre felice". Al che Giulia esplode, accusando l'altra di essere invidiosa della sua felicità. “Sei troppo bambina”, accusa Dayane, a cui Giulia risponde per le rime: “Non insegnarmi come essere donna!". “Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d'amore e la mia amica", accusa di modella, che abbandona il giardino mentre Giulia scoppia in lacrime...

