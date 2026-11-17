"Grande Fratello Vip", Veronica Peparini chiede scusa a Marina La Rosa: "Non volevo offenderla"
La coreografa interviene sui social dopo le polemiche sull'amicizia tra il marito Andreas Müller e la concorrente: "Non ho nulla contro il loro rapporto"
"Chiedo scusa se ho fatto intendere qualcosa di sbagliato". Veronica Peparini torna a parlare dell'amicizia tra il marito Andreas Müller e Marina La Rosa al "Grande Fratello Vip". Il giorno dopo la puntata di lunedì 16 novembre, la coreografa ha pubblicato alcune storie su Instagram per chiarire la propria posizione e rivolgere le sue scuse alla concorrente, rimasta ferita dalle dichiarazioni rilasciate a "Verissimo". "Non sono né contro Marina né ovviamente contro Andreas, né contro la loro amicizia che spero duri nel tempo", precisa Peparini, spiegando come le dinamiche del reality possano essere interpretate diversamente da chi si trova dentro e fuori dalla Casa.
Le scuse di Veronica Peparini
"Se io ho creato questa cosa sono la prima a chiedere scusa, perché sono capace di chiedere scusa, a Marina La Rosa e fare un passo indietro", ha spiegato. "Non volevo né offendere né far pensare parole brutte su di lei, né tanto meno dare ancora più adito a tutte le cose che mi scrivono su questa cosa". Peparini ribadisce quindi di non avere alcun problema con il rapporto tra il marito e Marina: "Non ho assolutamente nulla contro di lei, né nel rapporto che ha con Andreas. Anzi, se lui ha trovato in lei un punto di riferimento importante nella Casa che lo aiuta ben venga".
Cosa era successo al "Grande Fratello Vip"
Durante la puntata del 16 novembre, Ilary Blasi aveva mostrato ai concorrenti alcune dichiarazioni di Veronica Peparini a "Verissimo". La coreografa aveva ammesso di essere gelosa di carattere e, parlando di Marina La Rosa, aveva commentato: "È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". Parole che avevano suscitato il dispiacere della concorrente, legata da un rapporto di amicizia anche alla stessa Peparini. "Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas", aveva spiegato Marina, definendo il rapporto con il ballerino un'amicizia "bella, autentica, leale". Anche Andreas Müller era intervenuto per difendere il legame con Marina, sottolineando soprattutto il peso delle insinuazioni online: "Il problema è il mostro che sono i social". Dopo la diretta, confrontandosi con le altre concorrenti, aveva espresso il proprio dispiacere per Marina e per il modo in cui le parole della moglie erano state interpretate.