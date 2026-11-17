Durante la puntata del 16 novembre, Ilary Blasi aveva mostrato ai concorrenti alcune dichiarazioni di Veronica Peparini a "Verissimo". La coreografa aveva ammesso di essere gelosa di carattere e, parlando di Marina La Rosa, aveva commentato: "È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". Parole che avevano suscitato il dispiacere della concorrente, legata da un rapporto di amicizia anche alla stessa Peparini. "Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas", aveva spiegato Marina, definendo il rapporto con il ballerino un'amicizia "bella, autentica, leale". Anche Andreas Müller era intervenuto per difendere il legame con Marina, sottolineando soprattutto il peso delle insinuazioni online: "Il problema è il mostro che sono i social". Dopo la diretta, confrontandosi con le altre concorrenti, aveva espresso il proprio dispiacere per Marina e per il modo in cui le parole della moglie erano state interpretate.