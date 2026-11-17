Nella puntata di lunedì 16 novembre del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi ripropone l'intervista di Veronica Peparini a "Verissimo", e offre ai due concorrenti l'occasione di chiarire la natura del loro legame. A fine puntata Andreas Muller ha ancora qualcosa da dire e manifesta il proprio dispiacere confrontandosi con le Vip: "Mi dispiace per Marina…", dice.
"Io lo so che cosa pensa Veronica di Marina, avrei voluto sentire questo" prosegue il concorrente parlando con Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. "Ha usato un termine che è "giocatrice" che per lei non è come lo viviamo noi qua dentro", aggiunge Muller riportando le parole della moglie. "Quello che la gente vede e che noi vediamo qua è un rapporto bellissimo di amicizia. È una persona che ti sta vicino, che ti consola", prova a spiegare Guendalina parlando del rapporto tra il concorrente e Marina La Rosa.
E conclude: "Anche Marina lo ha capito, la parola che forse può averle dato fastidio è giocatrice che però, detto tra noi, non è un'offesa. Capisco il tuo dispiacere ma Veronica non avrebbe mai potuto pensare nulla del genere".