"Grande Fratello Vip", un abbraccio di pace tra Dayane e Selvaggia

In giardino Dayane e Stefania parlano fitto, la modella tenta un riavvicinamento con Stefania dopo il confronto che le ha coinvolte nel pomeriggio. Stefania sembra disposta ad ascoltare la coinquilina, curiosa di capire alcuni aspetti del suo carattere che spesso portano a scontri e malumori in Casa.

Dayane si dispiace di aver mostrato un atteggiamento aggressivo ma crede di avere un carattere affine a quello di Stefania: "Sei una donna che ha bisogno di stimoli", le dice senza malizia. "Mi piace analizzare, non per forza in negativo. Sono una persona tranquilla se c’è da confrontarmi non mi sottraggo" risponde Stefania.

Anche Rosalinda assiste alla conversazione confermando le parole dell’amica, ha sempre ammirato il carisma di Stefania e le sue intenzioni di riavvicinamento dopo incomprensioni degli ultimi giorni sono reali. “Io non voglio ferire nessuno ma i rapporti umani non sono un gioco”, conclude la modella.

“Ci sta che uno ci rimanga male ma poi si chiarisce” risponde Stefania prima che anche Selvaggia raggiunga la veranda. Stefania incita le due ragazze a riappacificarsi, inizialmente Selvaggia reagisce in modo sfuggente ma comprese le intenzioni della modella brasiliana la stringe in un abbraccio riappacificatore.

IL LITIGIO



Nel pomeriggio, sedute al tavolo della cucina Dayane, Giulia e Selvaggia iniziano a discutere: Dayane analizza l'atteggiamento di Selvaggia, vorrebbe che fosse più felice come lo era agli esordi della sua esperienza. La ragazza risponde di essere pensierosa, ma ciò non vuol dire che sta male: il Natale non le piace, l'ha sempre affrontato da sola come del resto molte altre cose della sua vita.



Dayane comprende la risposta e passa a un altro argomento, premettendo di essere molto criticata nella Casa, a suo dire, a causa della sua sincerità. La brasiliana critica il termine usato nei suoi confronti da Selvaggia, ovvero "aggressiva", quando invece Dayane si sente semplicemente diretta nelle sue espressioni.

La brasiliana ritiene che si tratti di un'offesa, mentre per Selvaggia si tratta di una modalità di relazionarsi con il prossimo, come tante altre: “Te l'hanno detto anche altre persone, non sono la prima”.

Dayane non ci sta, ricorda le critiche fattele da Stefania relative alla sua incoerenza e incostanza: osservazioni che Selvaggia, cautamente, si sente di appoggiare. La modella però esplode in accesso d'ira quando la ragazza nomina Rosalinda: “A volte sei aggressiva quando ti rivolgi a lei”.

Anche Giulia si sente di sottoscrivere il consiglio di Selvaggia di provare a dosare meglio le parole. Tuttavia Dayane è irremovibile: nessuno si deve permettere di criticare il suo rapporto con l'amica: “Mi sembra strano che due persone arrivate da un mese possano opinare sulla mia amicizia”.

Proprio in questo frangente arriva Rosalinda, la quale cerca di far capire che certi aspetti del carattere di Dayane possono essere spigolosi, ma li accetta anche in virtù della conoscenza approfondita del suo passato e delle sue esperienze formative.

Nonostante i vari tentativi di comprensione reciproca la discussione degenera quando Selvaggia definisce “morboso”, almeno dall'esterno, il legame tra Rosalinda e Dayane, a volte “territoriale e possessiva”.

La modella va su tutte le furie e afferma che non le interessa nulla dell'opinione altrui, al che Selvaggia, indispettita dall'atteggiamento poco collaborativo della brasiliana, lascia il tavolo.