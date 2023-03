"Grande Fratello Vip", il racconto della trentottesima puntata

Alfonso Signorini apre la puntata di "Grande Fratello Vip" salutando le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e Giulia Salemi addetta ai social e poi si collega con la Casa dichiarando subito chiuso il televoto: i giochi sono già fatti.

Si riprende dalla fine (ma sarà poi così?) del rapporto tra Edoardo e Antonella, con la "toccatina" di lui al seno della Murgia come goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo quanto accaduto in puntata a nulla sono valsi i tentativi di chiarimento. Signorini chiede ad Antonella cosa ci sia di diverso dal solito. Lei risponde che il loro rapporto era già in crisi e questa è stata l'ultima cosa. Ma Edoardo ha un'altra spiegazione: secondo lui il fatto è che le altre volte le liti erano causate da comportamenti della ragazza, mentre a questo giro a mancare di rispetto è stato lui. Donnamaria poi accusa la Fiordelisi di aver fatto, in questi mesi, tutta una serie di cose con il deliberato intento di provocarlo e quindi di farlo stare male.

L'appoggio di Oriana

In questa situazione nei giorni scorsi si è distinta la posizione di Oriana che, nonostante abbia sempre avuto contrasti con Antonella, dopo quanto successo si è messa nei suoi panni e si è avvicinata a lei. Al punto da non volerla nominare per non aggiungere dolore al dolore. E Oriana non si è nemmeno fatta problemi a mettersi contro suoi amici, come Tavassi e la Murgia, che invece pensano che Antonella esageri e stia prendendo la palla al balzo. Questo atteggiamento non è piaciuto a Micol e Tavassi che vedono dietro il comportamento di Oriana della strategia. Da studio interviene la Bruganelli che è una furia contro Tavassi, da lei definito come il concorrente più subdolo e manipolatore che abbia mai visto al GfVip. Tavassi risponde a muso duro accusandola di non vedere il GfVip e quindi di non sapere di ciò che sta parlando.