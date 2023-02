"Grande Fratello Vip", Antonino Spinalbese e il futuro con Ginevra Lamborghini: "Farà parte della mia vita"

Al "Grande Fratello Vip" Antonino Spinalbese parla del futuro con Ginevra Lamborghini. "C'è assolutamente la possibilità di instaurare un rapporto sentimentale. Ginevra mi piace perché è pura", spiega. Nel corso della 37esima puntata, l'ex concorrente si confida con Alfonso Signorini e rivela: "C'era già stato un bacio con Ginevra nella Casa. Ci siamo baciati nella sauna".

Antonino Spinalbese è stato eliminato dal reality lunedì scorso e appena è entrato in studio ha baciato Ginevra facendo sognare tutti i fan della coppia. Adesso che è fuori dalla Casa i due potranno concedersi del tempo per conoscersi meglio e capire cosa fare del loro futuro insieme.



"Vorrei vivere un momento più rilassato, di solito con i rapporti tendo a velocizzare un po' troppo. Cerco di credere - rivela Antonino - che lei sia la ragazza che immagino, e quindi chi lo sa. Qualora non lo fosse comunque so che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene".