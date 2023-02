"Grande Fratello Vip", lo sfogo di Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: "Ha toccato il seno a Nicole"

La frattura definitiva tra i due arriva a seguito di una rivelazione shock da parte dello stesso Donnamaria che nell'ultimo mese si è avvicinato molto a Nicole Murgia con la quale si è scambiato diverse effusioni. Spinto da Alfonso Signorini a dire tutta la verità, Edoardo durante la pausa pubblicitaria della 37esima puntata del reality rivela alla sua fidanzata di aver palpato il seno a Murgia. Non si è fatta attendere la reazione di Antonella che disperata in confessionale dichiara: " Mi ha detto che ha toccato il seno alla Murgia ".

"Me lo dice solo adesso, mi chiedo perché non me l'abbia detto subito", spiega in lacrime Fiordelisi a Signorini. L'ex schermitrice poi fa sapere di voler chiudere definitivamente con il gieffino che ormai sembra molto vicino a Nicole. "Non mi fido più, non possiamo stare più insieme", dichiara Antonella.

Ma non è finita qui perché Fiordelisi guarda una clip con tutti i "gesti d'affetto" tra Nicole ed Edoardo che spesso si cercano, si abbracciano e si prendono per mano. Immagini queste che non piacciono all'ex schermitrice che è sempre più convinta di voler lasciare, definitivamente, Edoardo.

"Io e Murgia siamo affettuosi come lo sono con altre persone. La relazione con Antonella, se la vedo con occhio razionale, è finita da tempo", si giustifica così Donnamaria che però chiede scusa alla sua compagna. Al confronto tra Edoardo e Antonella si aggiunge anche Nicole che spiega il perché di quei gesti e sostiene che di aver agito "alla luce del sole". "Vivi con noi e fai finta di non vedere che io e Edoardo ci abbracciamo sempre, anche di fronte a te", dichiara Nicole.

Nonostante Nicole ed Edoardo insistano sull'innocenza dei loro abbracci, sono diversi i concorrenti del reality che si schierano dalla parte di Antonella. Il primo è proprio Daniele Dal Moro che si scontra con Edoardo dopo le immagini mostrate durante la 37esima puntata. "Devo dire che anche a me darebbe fastidio vedere certe cose - dichiara Edoardo Tavassi che però poi si scaglia contro Fiordelisi e difende i suoi amici Donnamaria e Murgia - Antonella sta recitando, non aspettava altro per fare la vittima, le sue lacrime sono false".