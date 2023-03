"Grande Fratello Vip", Davide Donadei contro Edoardo Tavassi: c'entra l'ex fidanzata?

Al "Grande Fratello Vip" Davide Donadei esplode contro Edoardo Tavassi. L'ex tronista, da sempre molto pacato, questa volta perde le staffe e si scaglia contro il coinquilino che cita un tweet che lo avrebbe messo in crisi. "Stai pisc****o fuori dal vaso - Davide si rivolge a Edoardo - perché non sai un ca**o e parli. Vuoi parlare? Parla di quello che vedi qua, non delle cose accadute fuori". Dopo lo sfogo Davide scoppia in lacrime, abbandona la cucina e si rifugia in piscina lontano dagli altri concorrenti.

Il tweet della discordia - Durante la puntata andata in onda lunedì 27 febbraio, Chiara Rabbi l'ex fidanzata di Davide Donadei ha twittato: "Benvenuta nel club Anto". La giovane mostra così la sua solidarietà ad Antonella Fiordelisi che durante la puntata viene a conoscenza delle numerose effusioni tra il suo fidanzato Edoardo Tavassi e Nicole Murgia, l'eliminata del 37esima puntata. Rabbi e Donadei si sono conosciuti a "Uomini e Donne", dove lui era il tronista e lei la corteggiatrice, sono stati insieme un paio d'anni ma poi la loro relazione sarebbe finita a causa dei tradimenti di lui: mai confermati da Donadei, spesso rinfacciati dall'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5.

Lo scontro tra Donadei e Tavassi - A far perdere la pazienza a Davide è Edoardo che durante una discussione in cucina, con fare provocatorio, cita proprio il tweet di Chiara Rabbi e gli chiede: "Quel tweet a cosa era riferito?". Davide che si era schierato dalla parte di Antonella, e aveva considerato inadeguati i "gesti di affetto" tra Donnamaria e Murgia, è esploso contro Tavassi. È chiaro che Rabbi nel suo tweet si riferisse ai presunti tradimenti del suo ex Donadei, ma per Davide questo argomento non dovrebbe essere materiale di discussione all'interno del reality perché avvenuto fuori. Da qui il suo astio e la reazione contro Tavassi: "Non sai un c***o, non parlarne. Non puoi giudicarmi, come ti permetti di parlare di cose che non sai e che sono accadute fuori? ", dichiara furioso Davide. "Non so nemmeno di cosa parli e non devi urlarmi contro", replica Edoardo.

Le lacrime dopo il litigio - L'ex tronista viene difeso dalla maggior parte dei concorrenti del reality che si stringono a lui per consolarlo e che provano a spiegare a Tavassi il perché di tanta agitazione. "Quel tweet lo ha fatto stare molto male dopo la puntata, chiediamo un po' di sensibilità", spiega Nikita Pelizon in difesa dell'amico. Dopo la sfuriata contro Tavassi, Davide scoppia in lacrime si allontana dagli altri vipponi e si rifugia in piscina.