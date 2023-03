"Grande Fratello Vip", per Oriana e Daniele è il momento delle coccole

Nella casa del "Grande Fratello Vip" quella composta da Oriana e Daniele è la coppia su cui sono puntati ora gli occhi di tutti. Soprattutto dopo che la storia dei Donnalisi sembra essere davvero arrivata alla fine. Oriana e Daniele adesso si concedono finalmente un po' di coccole sul divano, ma prima di arrivare al momento di tenerezza sono dovuti passare attraverso l'ennesima discussione. E come spesso accade la scintilla è la gelosia. Oriana non apprezza alcuni comportamenti troppo affettuosi di Daniele e l'imprenditore non accetta di sentire queste accuse. Soprattutto quando la stessa Oriana ha atteggiamenti simili con Onestini. "Tu puoi fare tutto quello che vuoi" specifica Daniele, ma proprio per questo lei non deve permettersi di rimproverarlo.

In particolare a Dal Moro dà fastidio che Oriana si indispettisca per alcune affettuosità nei confronti di Nikita. "Io sono una persona rispettosa" afferma convinto, sottolineando come quando frequenta una donna faccia di tutto per non infastidirla. Allo stesso tempo, però, non vuole che Oriana gli impedisca di dare un abbraccio innocente a Nikita. "Dopo tutto quello che fai tu, io sarò padrone di decidere di dare un abbraccio a Nikita che non ci faccio niente di male? Lei è una mia amica, punto" attacca ma Oriana sposta l'obiettivo. "Non ti volevo fare questo esempio ma un altro - gli dice -. Io mi riferivo Nicole, che c'è anche un precedente dove lei ci provava con te". Ma Daniele non si scompone: "A me di lei non è mai importato. Se sei onesta, nei miei comportamenti hai mai visto che io ci provo con Nicole? E allora lo vedi benissimo che il mio comportamento è disinteressato". Poi il ragazzo allarga il tema dei suoi rapporti. "Io ci metto tanto ad affezionarmi alle persone - spiega -, a innamorarmi ancora di più. Però quando mi affeziono mi affeziono. A Nikita voglio bene, lei con me si è sempre comportata bene, quindi anche il fatto di darci un abbraccio ha senso perché è un rapporto costruito in cinque mesi".

Ma Oriana insiste a riportare la discussione su Nicole. Pur convinta che Daniele non ci ha mai provato con altre ragazze della Casa, non è certo Nikita quella che le fa saltare la mosca al naso, ma la Murgia. "Lei ci ha provato con te, addirittura all'inizio io per rispetto nei confronti del suo interesse mi sono fatta da parte - dice -, per un rispetto che non avrei nemmeno dovuto tenere. Quindi se sai che mi dà fastidio che tu abbia certi atteggiamenti verso una che ci ha provato, potresti evitare...". Oriana tuttavia, alla fine, è costretta ad ammettere la verità: certe reazioni sono dettate da istinti irrazionali. Daniele, allora, ride, quasi compiaciuto dalle attenzioni della ragazza e abbracciandola la invita a dare "il giusto peso alle cose".