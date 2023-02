Antonella Fiordelisi incontra l'amica Ilenia: "Devi essere forte"

Al "Grande Fratello Vip" la sorpresa per la vippona dopo il litigio con Edoardo Donnamaria

Dopo il confronto con Edoardo, Antonella Fiordelisi incontra la sua migliore amica Ilenia che prova a consolarla. "Mostra il sorriso, devi essere forte, manca un mese", con queste parole Ilenia incoraggia l'amica che nella 37esima puntata del "Grande Fratello Vip" subisce delusioni e affronta discussioni legate alla sua relazione, ormai al capolinea, con Edoardo Donnamaria.

Nonostante il dolore di Antonella, Ilenia esprime belle parole sul conto di Edoardo e dichiara: "Edoardo l'ha aiutata tantissimo a crescere. Era una ragazzina insicura, mentre ora è più donna. Però ci sono dei momenti nella vita in cui ci si deve fermare e capire qual è la strada da percorrere. Calmati, prenditi del tempo per te, per ragionare e vedi se le cose possono cambiare. Con quello che abbiamo visto oggi è difficile", conclude Ilenia prima di salutare Antonella.