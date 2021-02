"Grande Fratello Vip", Rosalinda e Zenga sempre più vicini... a un passo dal bacio

Una nuova coppia sta per nascere nella Casa del "Grande Fratello Vip". Sono passate poco più di ventiquattro ore dalla dichiarazione di Zenga a Rosalinda e i due ragazzi ora stanno dimostrando di non riuscire più a stare lontani. Tra coccole e dolci tenerezze i due inquilini non riescono più a nascondere i propri sentimenti e, in un momento di intimità, i loro visi si sfiorano...