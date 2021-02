"Grande Fratello Vip 5": Dayane accusa Stefania, Tommaso dopo l'ennesima lite vuole uscire

Dopo la puntata gli animi dei concorrenti sono ancora particolarmente agitati per le reciproche accuse di strategia. Tommaso, prende da parte Dayane e le chiede conto di quanto detto in puntata. "La strategia numero uno è farsi più amici prima della nomination. È il momento in cui contano i numeri ormai" risponde lei. Stefania si sente chiamata in causa e ribatte: "Chi vede le strategie è perché le fa, parli delle nomination degli altri ma non delle tue". Dayane ha la risposta pronta: "Da tre settimane le cose fra voi tre erano cambiate, avete messo in dubbio la persona che era Maria Teresa. Lei è uscita per te, sei la chiave della sua uscita". Stefania, colpita dall'accusa si rifugia in camera e si lascia andare al pianto tra le braccia di Tommaso.

Ma le scintille non sono finite. Tommaso accusa Giulia di non aver difeso Stefania. “Tu sei stata cattiva con Stefania, hai annuito a tutto quello che hanno detto, hai voluto ferirla" esclama mentre la ragazza risponde piccata: "No tu sei stato cattivo, vedi solo le cose brutte... mi sentivo meglio e ora mi di butti giù di nuovo". I toni della discussione si alzano un'altra volta, interviene anche Pierpaolo, e dopo l'ennesima accusa Tommaso ha un crollo. Si alza e cerca di uscire dalla casa. Vuole abbandonare il gioco ma Stefania, senza indietreggiare, lo ferma: "Non puoi uscire per queste scemenze, mi devi dare cinque minuti e ne parliamo" mentre Andrea Zelletta sbarrandogli la strada aggiunge: "Devi respirare un attimo e calmarti".