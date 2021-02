"Grande Fratello Vip", Stefania pentita della lite con Giulia: "Non sono stata materna"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Maria Teresa e Stefania si ritrovano per parlare dello scontro avuto da quest'ultima con Giulia. Secondo la giornalista, l'influencer non è così matura come potrebbe sembrare e la Orlando forse si sarebbe potuta comportare in modo più comprensivo con lei. "Sono più adulta di lei e non sono stata molto materna", ammette Stefania.