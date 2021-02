"Grande Fratello Vip", Andrea confessa il suo amore a Rosalinda: "Mi piaci e anche tanto"

C'è amore nell'aria nella Casa del "Grande Fratello Vip" e mai momento poteva essere più azzeccato del giorno che precede la festa degli innamorati, per una quasi dichiarazione d'amore. Zenga infatti apre il suo cuore e dichiara a Rosalinda il suo forte interesse per lei.

È appena arrivato il Comunicato Ufficiale di Grande Fratello che annuncia una cena di Carnevale, ma Zenga domanda a Rosalinda di appartarsi per parlare:

“Non vorrei mai metterti in difficoltà per la tua situazione, non vorrei mai mancare di rispetto a te, nemmeno al tuo fidanzato”, ammette l’inquilino guardandola negli occhi.

“Tu non lo fai, tutti gli avvicinamenti che ci sono stati è perchè l’ho voluto anch’io. La mia situazione fuori è complessa. Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui io ero già in conflitto con me”, commenta Rosalinda con estrema sincerità.

Zenga è come un fiume in piena e le vuole comunicare i suoi sentimenti: “Magari a volte mi trattengo, perchè tu mi piaci, ma non voglio che tu paghi le conseguenze di questa cosa. Prima penso a te. Avrei voluto rispondere al messaggio, vorrei abbracciarti di più”.

Rosalinda si apre in un grande sorriso: “Dal momento in cui mi espongo è perchè ho capito delle cose, e a modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me, e non mi sentivo così da tempo, e ora è difficile”

“Mi piaci molto altrimenti non sarai arrivato a questo punto. Avrei voluto farlo prima ma avevo paura di metterti in difficoltà. Tutto è partito come un gioco, anche se non lo era. Ma se vorrai io ti vorrei conoscere meglio qui e fuori”, ammette Zenga tutto d'un fiato.

I due inquilini si guardano a lungo negli occhi poi si stringono in un caldo abbraccio.