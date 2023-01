"Grande Fratello Vip", Patrizia abbandona la Casa

La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra scoppiata definitivamente. Antonino Spinalbese è dovuto uscire "per sottoporsi ad accertamenti medici" e si è collegato in diretta dalla stanza dell'ospedale deve è attualmente ricoverato. Wilma Goich viene eliminata dal televoto ma rientra nella Casa, invece Patrizia Rossetti decide di abbandonare il gioco. In nomination Dana, Davide e Oriana .

LA PUNTATA - Alfonso Signorini saluta il pubblico per la prima puntata del 2023. Tanti i temi di questo appuntamento: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono separati mentre l’amicizia tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti sembrerebbe terminata. In attesa di sapere chi sarà eliminata tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich. Intanto Antonino Spinalbese è presso la clinica Paideia di Roma per accertamenti clinici, uscito a Capodanno per un problema di salute: "Sono stato benissimo, mi sono preso un po' di ferie dalla Casa".





LA CRISI DEI DONNALISI - Antonella ed Edoardo si sono lasciati ancora. "Lei non ha passato un buon Capodanno, io faccio fatica a ricordare i bei giorni che ho passato qua dentro". Il distacco tra i due è iniziato quando è divampata la tensione a causa una battuta fatta da Antonella nei confronti di Tavassi e Micol. Da lì sono partite una serie di scontri incrociati, tra cui quello con Oriana, con protagonista la Fiordelisi. Antonella non vuole parlare con Oriana mentre quest'ultima la accusa di aver cercato di farla litigare con Sarah. Interviene Tavassi che l'accusa di inquinare l'ambiente dandole del "dissennatore", citando Harry Potter. Edoardo si dice stanco di assistere al carattere polemico della sua ragazza, mentre la schermitrice non accetta i cambiamenti del suo ragazzo: "Ride e scherza con persone che mi hanno offeso". Antonella considera chiusa per sempre la storia con Edoardo: "Per me quando una persona mi manca di rispetto è finita". Inoltre, attacca il ragazzo per aver riso quando "Oriana gli ha toccato il pistolino". Edoardo sperava "che Antonella vedendo una clip si rendesse conto di aver sbagliato almeno in una cosa, non in tutto, e mi chiedesse scusa". Signorini chiama i due concorrenti in Mystery, mentre continuano a discutere fra loro. Qui vengono riprese alcune delle peggiori affermazioni che l’uno ha fatto sull’altra, Edoardo, in particolare, giustifica le sue cattive parole affermando che la rabbia che prova è troppa. “C’è futuro sì o no?” chiede il conduttore. Per entrambi è finita: un no sicuro da parte di Antonella. Edoardo, invece, è più possibilista.

LE FRIZIONI TRA PATRIZIA E WILMA - Un'altra coppia si è rotta, quella delle amiche Patrizia Rossetti e Wilma Goich. La crisi è iniziata quando la Goich ha sostenuto che l'altra stesse sempre in cucina, rimproverando tutti e parlandone male. Patrizia Rossetti vuole abbandonare il gioco. "Non mi sento bene. Ho dei dolori nel corpo, sulle gambe. Sembra ci sia una infezione. Mi dispiace perché non riesco neanche a essere attiva nella Casa. Sono tre notti che non riesco a dormire. Ho dolori allo stomaco e alla testa". Signorini cerca di convincerla: "Scendere da questo treno in questo momento è un peccato, non lo dico solo per noi, io ti volevo proporre di prenderti una settimana di tempo, ma se non te la senti non mi sento di insistere". Ma Patrizia ha scelto: "Vado Alfonso, non mi sento giusta anche mentre parlo sento dolore, magari è una stupidaggine ma voglio capire che succede".

ONESTINI AL CENTRO DELLE POLEMICHE - Onestini è spesso al centro di diverse discussioni. Dopo quanto accaduto fra lui e Nikita, c’è chi è dalla sua parte e chi, invece, crede alla parola di lei. “È palese che Luca stia cavalcando tantissimi stati di emozioni perché è un professionista del gioco”, dice Antonino. La stessa Nikita è convinta: “Lui è competitivo, lo afferma anche lui, è venuto qui per vincere. Poi che dice che voglia anche vivere, buon per lui". "Credo dia fastidio la mia personalità, ma sono fatto così" si difende Onestini. Soleil osserva: "Io sono d’accordo con Antonino, in parte, Onestini gioca bene il suo ruolo e sono felice che anche in Casa se ne stiano accorgendo".





LO SCONTRO TRA ONESTINI E SOLEIL - Proprio tra Luca e Soleil non scorre buon sangue. Anni fa Soleil e Luca erano fidanzati ma proprio durante la prima partecipazione del ragazzo al reality, Soleil aveva deciso di lasciarlo per intraprendere una nuova relazione. Luca raggiunge lo studio per un faccia a faccia senza precedenti. Arriva il confronto: Luca arriva in studio per un faccia a faccia: “Io in tutti questi anni non ho rilasciato neanche una parola su di lei” dice lui, sottolineando che al contrario l'opinionista ha invece spesso parlato male di lui nonostante sia stata proprio lei a mettere fine alla loro relazione. “Nel 2017 stavo con lei e dopo due settimane nella Casa mi ha tradito con un altro” spiega Luca. Soleil non è d’accordo e lo accusa di essere un bugiardo: “Io ti ho lasciato perché ti ho scoperto, quella che ha tradito per prima non sono io. Ho scoperto migliaia di cose prima che entrassi per cui a un certo punto ho detto adios”. La discussione si infiamma e i toni si alzano.

L'ELIMINAZIONE - Il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello è Wilma. "Sono felice di tornare a casa", dice la cantante. Daniele Dal Moro è in lacrime.

NOMINATION - E' tempo di nomination. Orietta salva Giaele, la coppia Soleil-Pretelli invece sceglie Nikita. Gli immuni della settimana sono Onestini, Daniele, Micole e Antonella. Sarah nomina George. Davide sceglie Oriana, ed Edoardo, Alberto, Murgia, Giaele, Daniele e Oriana indicano Dana. Poi tocca ad Attilio che vota Milena, George invece Davide. Tavassi, Luca e Micol indicano Davide, Andrea invece Murgia, Milena sceglie Andrea. Antonella e Nikita nominano Oriana. Dana, Davide e Oriana in nomination.

WILMA RIENTRA - Wilma arriva in studio dopo essere stata eliminata. Apre il bussolotto e a sorpresa rientra nella Casa. La cantante non potrebbe essere più felice e, dopo salti di gioia e saluti, esce dallo studio per varcare nuovamente la Porta Rossa.