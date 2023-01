"Grande Fratello Vip", Antonella vuol dire basta: "Edoardo, non sei pronto per una storia seria"

La coppia è sul filo della rottura definitiva da giorni, anche se il sentimento che unisci i due sembra rendere impossibile a entrambi dire una definitiva parola di addio. Antonella ed Edoardo si ritrovavano in Cortiletto da soli per provare a confrontarsi ma con scarsi risultati. "Non sei pronto per una storia seria - gli rinfaccia lei -, hai trent'anni ma ne dimostri al massimo ventitrè, non sai amare". Edoardo ascolta ma non risponde, nemmeno una parola da parte sua. Poi abbraccia Antonella e se ne va.

La coppia più longeva di questa edizione del "Grande Fratello Vip" non riesce a trovare una soluzione, né in un verso né nell'altro. Tra i due i chiarimenti sembrano a non portare a nulla. In Cortiletto Antonella parla, continua a esprimere i propri pensieri, mentre Edoardo l'ascolta fumando e senza proferire parola. La schermitrice, molto risentita, ci tiene a puntualizzare molte cose che a sua avviso sono state le cause scatenanti della loro rottura. Una fra tante è l’amicizia che Edoardo ha instaurato all’interno della Casa con alcuni Vipponi. Antonella, infatti, avverte lo speaker romano sulle persone che gli stanno vicine e lo avvisa del fatto che, se un giorno qualcuno dovesse voltargli le spalle, lei non sarà al suo fianco a difenderlo come fatto finora.

“Cerchiamo di avere un rapporto normale, senza per forza evitarci” afferma la concorrente, appurando che non si può essere lontani in questo gioco, ma diventare estranei, non parlarsi, non avere nemmeno un rapporto di convivenza non è qualcosa che riesce ad accettare. Dice di essere arrivata a "pensare di nominarti pur di non vederti mai più, ma non riuscirei mai a farlo". Poi prosegue con le recriminazioni. "Vorrei capire perché mi hai fatto innamorare di un’altra persona - dice -. Mi eri piaciuto perché avevi una tua personalità, non ascoltavi gli altri. E invece ti sei fatto influenzare. Non conosco il tuo passato ma sono sicura che le tue storie precedenti sono tutte finite perché ti facevi influenzare dagli altri".

Poi Antonella si lancia nei propositi per il futuro. "Con questo nuovo anno inizierà una nuova vita per me e per te - dice -. Ricorderò il 2022 comunque con piacere, ma adesso cambierà". Dopodiché Edoardo, sempre in silenzio, si alza e va ad abbracciare la ragazza. Passano lunghi minuti di abbracci e coccole, senza dire una parola. Fino a quando Donnamaria scioglie l'abbraccio e se ne va, lasciando Antonella a recriminare sempre più confusa.