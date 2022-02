"Grande Fratello Vip", Miriana e Manila contro Delia: "Non sei più una vittima"

A chiedere un confronto con le sue coinquiline è stata la venezuelana, infastidita dal pensiero della Trevisan. "Pensi che io non abbia sofferto? La tua frase non mi è piaciuta", le ha detto. Miriana ha, però, ribattuto: "Io non lo capisco un bacio così, sono mamma e adulta, non riesco a normalizzare questa situazione, io non sono compatibile con questo tipo di comportamenti. Alla luce di quello che è successo non ci sono vittime e carnefici".

I toni della discussione si sono, quindi, accesi. "Pensi che io sia finta?", ha chiesto la moglie di Alex. E' a quel punto che è intervenuta Manila Nazzaro, spiegando alla Duran che il loro "non è giudizio, ma semplicemente un pensiero" e che, essendo loro tre amiche, dovrebbero "parlare di più e dirsi sempre la verità in faccia".

