"Grande Fratello Vip", Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Ho il Covid"

Ma mentre tutti gli occhi erano puntati all'interno della Casa, i fan di Manuel Bortuzzo si sono accorti che l'ex inquilino non era presente in studio come gli altri concorrenti. Allarmati, hanno chiesto spiegazioni al diretto interessato che, sui social, ha spiegato la motivazione. "Per tutte quelle persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata, questa mattina sono risultato positivo al Covid".