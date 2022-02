Faccia a faccia tra Alex e Soleil: "Ho cercato di soffocare i miei sentimenti, ma non vorrei mai stare con lui"

Non restano più molti dubbi sui sentimenti che Soleil Sorge prova nei confronti di Alex Belli. Sole è stata chiara e ha dichiarato senza mezzi termini di amare Alex, lo ha fatto alla fine di una serata di festa nella Casa e lo conferma in prima serata durante la 43esima puntata del "Grande Fratello Vip". Sembra aver superato la confusione e con le idee ormai chiare, l'influencer rivela ad Alfonso Signorini: "C'è stato un momento in cui ho cercato di soffocare i miei sentimenti, ma non vorrei mai stare con lui".

"Per lei ho un amore viscerale, tutte le volte che la vedo stare male io soffro", dichiara invece Alex Belli che poi parla anche di sua moglie Delia Duran, protagonista anche lei di questo triangolo di show e amore. "Delia e Soleil sono due cose diverse, il mio amore per Delia è indissolubile abbiamo vissuto tanto insieme".

Ma Soleil ci tiene a sottolineare la sua posizione, dopo che nel corso della settimana scorsa ha avuto un forte momento di crisi che non ha saputo gestire. "Una serie di eventi mi ha fatto aprire gli occhi. Con Alex non vedo nessun futuro", conclude l'influencer.