"GF Vip", le nomination della 42esima puntata: Alessandro, Barù, Nathaly e Kabir a rischio eliminazione

Sono quattro i concorrenti a finire in nomination nella 42esima puntata del "Grande Fratello Vip". Dopo l'approdo in finale di Lulù Selassié che ha raggiunto Delia Duran e il provvedimento per Alessandro Basciano che ha comportato la sua nomination d'ufficio, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia hanno deciso chi mandare al televoto per l'eliminazione.

Oltre ad Alessandro Basciano, dunque, il pubblico dovrà scegliere chi mandare a casa uno tra Barù, Nathaly Caldonazzo e Kabir Bedi: il meno votato sarà costretto ad abbandonare il gioco nella puntata di lunedì 21 febbraio.