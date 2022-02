"Grande Fratello Vip", arriva il chiarimento tra Soleil e Manila: "Non ho mai smesso di volerti bene, mi manchi"

Le due, per mesi molto vicine, si erano allontanate dopo l'ingresso in Casa di Delia Duran. Fin da subito l'ex Miss Italia era, infatti, diventata amica della venezuelana, in quel momento in forte crisi con il marito Alex Belli proprio a causa dell'influencer.

Ora sembra, però, essere tornato il sereno. Soleil stava vivendo un momento di sconforto dovuto al fatto di non sentirsi apprezzata dagli altri inquilini, ma la Nazzaro le ha rivolto parole molto dolci. "Tutti hanno sempre riconosciuto la tua generosità - ha detto -, abbiamo sbagliato in tante cose, ma a questo punto del percorso ti devi sentire molto soddisfatta, di più non avresti potuto fare".

Parlando poi del loro rapporto, l'ex Miss Italia ha voluto sottolineare: "A me hai dato moltissimo, io questo non lo dimentico, ce l'ho dentro". A quel punto Soleil è scoppiata a piangere e si è lasciata andare a un lungo abbraccio con Manila che le ha sussurrato: "Io non ho mai smesso di volerti bene, sono arrabbiata, ma questo bene che ti voglio non è mai andato via, e mi manchi da morire, mi manca tutto di quello che facevamo insieme". L'influencer ha quindi risposto: "Mi manchi anche tu".