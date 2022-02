"Grande Fratello Vip", bacio bollente tra Delia e Soleil: il triangolo con Alex diventa... complicato

Ma anche di colpi di scena. Durante la festa infatti tra Delia Duran e Soleil Sorge è andato in scena un appassionato bacio. Letteralmente avvinghiate in giardino le due donne si sono baciate con trasporto. Colpa all'alcol o scelta lucida? Poco dopo la modella, l'influencer e Alex si sono ritrovati, sempre all'aperto, e sempre in un momento di euforia, Delia ha pensato bene di abbracciare il marito e la sua "rivale" in amore, ma questa cosa non è stata affatto apprezzata da Soleil che ha cercato di tirarsene fuori. Tra la Sorge e Belli poi arriva il momento della resa dei conti. I due discutono e l'influencer confessa: " “Te l’ho sempre detto che ti amo!”.

Il triangolo nella Casa diventa sempre più complicato.

Visti i numerosi dubbi di Soleil, Alex non riesce a trattenersi e inizia ad esternare tutti i suoi pensieri. “Hai tirato su un muro tra me e te e non ha senso” esclama l’attore che, pur comprendendo le sue ragioni, non lo reputa giusto dopo quello che c'è stato tra di loro. L’influencer, d’altro canto, cerca di dare le sue motivazioni: “Non sei quello che io conosco, non sei te stesso” afferma, delusa per aver ritrovato una persona che reputava tutt’altro fino a qualche mese fa e ammette di aver messo un muro tra di loro in quanto lo reputa scorretto e falso.

Alex, in disaccordo con lei, dice di aver mostrato sempre la sua vera personalità ma in questo momento è semplicemente un po' frenato in quanto non vuole mancare di rispetto né a lei e né a Delia. L’attore, inoltre, si mostra molto infastidito per l’atteggiamento che l’influencer sta assumendo nei suoi confronti e le rimprovera di non essere mai sincera e diretta.

I due, a questo punto, ripercorrono quanto accaduto tra di loro da qualche mese a questa parte. L’influencer dice di aver messo fin da subito le cose in chiaro, soprattutto sapendo del suo matrimonio con Delia ma – notando una certa tranquillità da parte dell’attore – si è lasciata andare seguendo le sue sensazioni. Alex dice di non averci mai visto niente di male nel loro rapporto ed è per questo che ha anche consigliato a Delia di entrare nella Casa per tranquillizzarsi.

La conversazione tra i tre VIP non è di certo finita qui. Alex, per potersi confrontare con loro in totale tranquillità, ha invitato Delia e Soleil a spostarsi all’interno della sauna.

Per un breve momento, a confrontarsi sono le due donne: l’attrice dice di aver rivalutato Soleil in quanto, dopo essere entrata all’interno della Casa, ha capito che – a prescindere dalle precedenti incomprensioni – ha trovato in lei una persona meravigliosa.

Il discorso, ben presto, si è spostato però di nuovo su Alex e Soleil. “Perché metti in dubbio me?” chiede l’attore, palesemente risentito. L’infuencer spiega che, a suo parere, in questi mesi lui ha solo trasmesso insicurezza e incertezza ed è per questo che – pur conoscendo bene Delia – l'ha destabilizzarla nel momento in cui le ha mostrato la complicità che era riuscito a creare con lei nella Casa.

“Io prevedo tutto” esclama Alex che, certo di non dover chiedere scusa a nessuna delle due, dice di aver sempre fatto tutto alla luce del sole pur sapendo che – in fin dei conti – si sarebbe ritrovato in questa situazione. Soleil anche questa volta non è d’accordo con lui e pensa che uno tra gli errori che Alex ha commesso è stato proprio quello di non aver detto a Delia di essersi innamorato. Sebbene il VIP ribadisca ancora una volta di essere sempre stato chiaro e sincero, le due donne sono sembrano convinte di questo.

Soleil non riesce a rassegnarsi e, a questo punto, decide di ripercorrere tutto quello che è successo tra di loro, fin dall’inizio. “Io l’ho definito un dono” esclama Alex che, a prescindere da tutto quello che ha comportato la loro amicizia, non riesce a nascondere la sua felicità nell’aver trovato una complice all’interno della Casa.

Nonostante le buone intenzioni iniziali, il tentativo di chiarimento tra Soleil, Delia ed Alex si fa sempre più concitato fino a sfociare in un’accesa lite in cui il risentimento di ciascuno di loro, in particolare quello di Soleil, viene finalmente riportato a galla senza lasciare più spazio a fraintendimenti.

“Io ho sempre tutelato i tuoi sentimenti!” dice Soleil, spiegando di essere risentita per il comportamento di Alex che – noncurante dei suoi sentimenti – ha raccontato a tutti quanto accaduto tra loro sotto le coperte al contrario suo che, fino ad un certo punto, ha sempre tenuto segreto il fatto che Alex le abbia detto di essersi innamorato di lei.

“Non ci siamo detti nulla sotto le coperte” sentenzia Alex, convinto che i sentimenti che c’erano tra loro erano evidenti anche a prescindere da ciò che si sono detti in segreto. Soleil non la pensa allo stesso modo ed è convinta che l’innamoramento “umano” di cui tanto hanno parlato alla luce del sole era ben diverso dai ‘Ti amo’ che si è sentita dire nei loro momenti di intimità: “Mi hai detto ‘Soleil, io ti amo’ e io ho fatto finta di niente”

Proprio per questo, Alex accusa Soleil di non aver avuto il coraggio di ammettere i suoi sentimenti e la conversazione tra loro si anima sempre di più fino a sfociare in uno scontro vero e proprio: “Io non devo rendere conto a nessuno, tu invece sì”. Riferendosi al presunto fidanzato di Soleil, Alex a questo punto ribatte: “Lo tiri fuori solo quando ti fa comodo, quando non ti fa comodo sei single”.

Incalzato sia da Soleil che da Delia sui suoi reali sentimenti nei confronti dell’influencer, Alex – rivolgendosi a sua moglie – afferma: “Era un amore diverso perché io continuavo ad amare te, non me ne fregava niente della relazione con lei!”.

“Io e te abbiamo vissuto allo stesso livello la nostra amicizia, per cui adesso mi sento delusa. C’è stato un momento in cui entrambi stavamo uscendo da quel binario e stavamo andando oltre, innamorandoci” ammette finalmente Soleil, sottolineando che lei – a differenza sua – ha cercato di mettere un freno e fare un passo indietro.

“Non è vero! Lei ogni volta ti dà lo zuccherino e te lo rigira contro” sentenzia Alex, sicuro che Soleil non abbia davvero fatto qualcosa per impedire che i loro sentimenti superassero un certo limite.

I due continuano a scontrarsi addossando ciascuno la colpa di quanto accaduto all’altro.

Alex accusa Soleil di non assumersi alcuna responsabilità e di voler essere sempre nella ragione sebbene – almeno secondo lui – non è così: “Non è possibile che io debba sempre passare per il colpevole!”. Le parole dell’attore fanno crollare Soleil che, di fronte a lui e a Delia, scoppia in lacrime ferita dalle sue accuse: “Complimenti Alex, ti giuro questo modo non me lo sarei mai aspettato da te”.

“Sei codardo!” continua la ragazza, urlando all’attore tutto il suo risentimento: “Io ho solo cercato di tutelare te e lei nella vostra relazione!”.

“Io ho riconosciuto il fatto che abbiamo sbandato e tu invece lo hai voluto cavalcare” aggiunge Soleil accusando Alex di aver voluto esporre i loro sentimenti a tutti i costi a favore di spettacolo.

Una provocazione dopo l’altra i due, nonostante Delia cerchi di fare da mediatrice, non riescono a trovare un punto d’incontro fino a che Alex non abbandona la sauna, immediatamente seguito da Soleil.

“Sei un narcisista ed egoista!”: L’influencer, mentre Alex fa la doccia, continua ad urlargli in faccia tutta la sua collera e il suo risentimento: “Tira fuori quello che c’è dentro il tuo cuore invece di dare sempre la colpa agli altri!” ribatte l'attore prima di prenderla tra le sue braccia nel tentativo di calmarla e tranquillizzarla.

Soleil si divincola dal suo abbraccio e non sembra disposta a farsi abbindolare dalle carinerie di Alex, restando ferma sul suo punto: “Hai appena detto delle parole che mi hanno ferito e non sono vere, lo sai che non sono vere!”.

“Voglio solo che tu esca allo scoperto!” continua l’attore ma Soleil finalmente lo accontenta: “Sono allo scoperto, eccomi qua! L’ho sempre detto che si siamo amati umanamente e che ci stavamo per innamorare!” ribatte Soleil tra le lacrime.

“Rimangia tutto quello che hai detto e ammetti che persona sono e che sono sempre stata lì a tutelare te e a tutelare voi, a cercare di farti fare la cosa giusta!” continua Soleil tra i singhiozzi e, di fronte all’ennesima richiesta di Alex di rivelare i suoi sentimenti ammette: “Te l’ho sempre detto che ti amo!”.

“Va bene, mi rimangio tutto. Mi dispiace” dice Alex, pur contraddicendosi subito dopo ammettendo di pensare tutto ciò che ha detto fino ad ora. Mentre Delia assiste a tutta la loro discussione in silenzio e dubbiosa sulla loro palese vicinanza, Soleil si allontana dalla doccia scoppiando in un pianto nervoso, consolata da Miriana e da Kabir.

Poco dopo, ancora provata dalla discussione, Soleil torna in veranda e rivolgendosi ad Alex dice: “Non parlarmi mai più!”

I due, come mai prima d'ora, si sono finalmente detti tutto quello che avevano dentro ma almeno per ora il loro rapporto sembra essere giunto ad un punto di non ritorno: sarà davvero la fine della chimica artistica tra Alex e Soleil?