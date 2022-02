"Grande Fratello Vip", Delia pone le sue condizioni ad Alex: "Ti chiedo l'esclusiva, io sono la tua donna e nessun'altra”

L'attore cerca un ulteriore chiarimento con la modella a seguito delle forti clip che sono andate in onda, riguardo il rapporto ritrovato tra l’attore e Soleil. L’ex concorrente, da qualche giorno, è rientrato al fine di poter recuperare il suo matrimonio e riconquistare la fiducia della moglie e, proprio per questo, le chiede di prestare più attenzione alle sue parole “Non devi ascoltare quello che ti dicono gli altri devi ascoltare quello che ti dico io”. La modella però questa volta non transige e ricorda ad Alex le condizioni che è disposta ad accettare: “Ti chiedo l’esclusiva perché io sono la tua donna, nessun’altra”.

Ritenendo il marito un vero e proprio amante dello spettacolo e sempre pronto alle luci dei riflettori Delia commenta così il suo comportamento: “Sei un animale da palcoscenico. (...) L’importante è dare il giusto valore alle cose”.

Alex le ricorda che l'unico motivo per cui ha deciso di tornare nella Casa è lei: “Ma per me la priorità sei te”.

Delia torna a replicare: “Il fatto che tu vai a svegliarla per me sono pensieri che tu fai solo con la tua donna”.

Alex confessa di aver avuto un momento di sconforto dovuto dalla pesantezza di tutta la situazione che si è venuta a creare fuori e dentro la Casa, facendolo crollare tra le braccia dell’unica amica che si sentiva vicino: “Fuori di qui io ho tutti contro”.

Seppur il VIP abbia spiegato che se è andato a cercare conforto in Soleil è stato solo per non voler pesare ulteriormente sulla moglie, Delia non crede pienamente alle giustificazioni di Alex: “Adesso non mi dare la colpa, tutto il casino lo hai fatto tu”.

“In puntata non mi hai mai difeso” le rinfaccia Alex, a sostegno della motivazione appena data.

Ma Delia, volendo provare a recuperare il rapporto con il marito, decide di non mollare e pone le sue condizioni: per lui lei deve essere l'unica e la sola.

Alex sarà disposto a scendere a patti e soddisfare la richiesta di Delia?