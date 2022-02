“Grande Fratello Vip”, Alex e Delia parlano di Soleil: quale sarà la prossima mossa?

Prima di andare a dormire, Alex e Delia passano un po' di tempo insieme nella stanza blu del “Grande Fratello Vip” e lei fa una vaga domanda a lui: “Sei riuscito a parlare con Soleil?”. L’attore, sorridendo, dice di aver affrontato con l’influencer un discorso privo di senso: “Tra me e lei c’è una guerra” afferma. “Il focus era… io non mi lascio condizionare, lei mi tirava frecciatine… Il non-sense da riportare è piuttosto difficile… Un ping pong… Lei è una provocazione, lo sai… Lei non si espone mai… A me piace questo tipo di gioco però ogni tanto esponiti… Lei ha la capacità di tergiversare” continua Alex Belli.

Delia non è soddisfatta dalla risposta ricevuta e cerca di indagare sempre di più mentre Alex è vago e lei allora si indispettisce e dice: “Voi siete molto simili, non siete chiari”. L’attore cerca di tranquillizzarla e ammette di essere stanco del modo in cui Soleil tergiversa di continuo. Delia non ha dubbi: “Soleil ha degli atteggiamenti che possono dare fastidio”. Ma non si sente di dover porre dei limiti e conclude: “Non voglio che voi rinunciate alla vostra amicizia. Ma il rispetto verso la tua donna ci deve essere…”.

