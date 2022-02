"Siamo un'anima sola", la sorpresa di Manuel Bortuzzo per Lulù

Anche nella Casa del "Grande Fratello Vip" è tempo di festeggiare San Valentino e per tutti i concorrenti sono arrivate, durante la giornata, romantiche dediche, sorprese e dolci messaggi. Per Lulù Selassié le emozioni arrivano durante la quarantunesima puntata, quando dopo aver ricevuto un mazzo di rose e un orso di peluche, è corsa in giardino per rivedere l'amato Manuel Bortuzzo, che aveva abbandonato il reality durante la puntata dello scorso 24 gennaio.

"Sono venuto qui perché non ce la facevo più senza vederti negli occhi - rivela il nuotatore - Ti amo tantissimo, sei bellissima sempre". Quindi, rivelando alcuni simpatici aneddoti, prosegue: "In queste settimane abbiamo vissuto con una simbiosi pazzesca, non hai idea di quello che abbiamo fatto a distanza insieme. Cose che non potresti mai immaginare". E infine mostra il nuovo tatuaggio, un 22 sul collo in onore del giorno di settembre in cui, proprio tra le mura della Casa, si è formata la coppia.